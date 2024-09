De La Cruz não se recupera e desfalca Flamengo contra o Bahia na Copa do Brasil

O trio trabalhou normalmente nesta terça-feira. Assim, Tite aumenta o leque de opções para escalar o Flamengo. No ataque, a tendência é que Gabigol e Bruno Henrique voltem a atuar juntos no setor ofensivo. Contundido, Pedro só retorna no ano que vem.

Na partida de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Bahia na Arena Fonte Nova por 1 a 0. Bruno Henrique fez o único gol do jogo. O time carioca tem a vantagem do empate para se credenciar às semifinais. O Bahia necessita de um triunfo por dois gols no Maracanã para se classificar no tempo normal.