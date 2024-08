Vini Jr. 'lembra regra' a árbitro em empate do Real: 'Não posso falar contigo'

Vinícius Júnior foi protagonista de um lance inusitado no empate do Real Madrid com o Mallorca, no último domingo (18), pelo Campeonato Espanhol. Após pedir apoio das arquibancadas em cobrança de um escanteio, o atleta foi advertido pelo árbitro Cesar Soto Grado, que entendeu que camisa 7 estava incitando a torcida rival.

Vini, porém, respondeu de forma surpreendente e lembrou ao árbitro que, por não ser o capitão da equipe, não poderia falar com o juiz. Segundo nova regulamentação, somente os capitães das equipes podem se dirigir ao árbitro durante as partidas.

"Não posso falar contigo. Vai falar com o Dani (Carvajal)", afirmou o atacante em referência ao capitão de sua equipe, de acordo com a imprensa espanhola.