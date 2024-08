'Se tivesse ouvido comentários na internet, teria desistido', diz Rebeca Andrade

Ela se alegra e se orgulha de ter aumentado a procura de mães matriculando suas filhas em clubes e centros de ginástica no Brasil, incluindo no Iniciação Esportiva, projeto social de Guarulhos mantido pela prefeitura no qual a guarulhense deu seus primeiros saltos. "O esporte mudou a minha vida", destacou. "E é isso que quero para as crianças e adolescentes. O Brasil tem muito talentos. Quanto mais apoiarmos e incentivarmos, melhor para o país."

Biles e Jordan reverenciam Rebeca Andrade após o ouro Imagem: Gabriel Bouys/AFP

Antes da entrevista coletiva, Rebeca subiu ao palco para anunciar a doação de um collant amarelo que vestiu em uma das finais da ginástica em Paris ao Museu do Esporte do Comitê Olímpico Internacional (COI), que fica em Lausanne, na Suíça. A brasileira doou a peça a pedido do COI.

No final, exibiu suas quatro medalhas que ganhou em Paris: um bronze por equipes, duas prata no salto e individual geral e a mais especial delas, o ouro no solo, desbancando Biles. "Estava lutando muito por esse ouro. Queria muito fazer o hino do Brasil tocar de novo".