Jake Paul abre como franco favorito nas apostas para suposta luta contra Logan Paul

Ainda não se sabe com absoluta certeza se o duelo entre os irmãos Jake e Logan Paul vai, de fato, sair do campo da imaginação e se concretizar. Mesmo assim, as bolsas de apostas não perderam tempo e, logo após os influenciadores alimentarem as especulações, já divulgaram as 'odds' (probabilidades) para a hipotética disputa, que se supõe seria realizada sob as regras do boxe. E quem conta com a confiança dos especialistas é o lutador mais novo da família.

De acordo com o site especializado 'SportsBetting.ag', Jake Paul surge como franco favorito para a possível disputa contra o irmão mais velho, com a 'odd' inicial de -600. Sendo assim, para receber 100 dólares em retorno por uma vitória do youtuber que virou boxeador, um apostador teria que investir 600 dólares.

Por outro lado, a cada 100 dólares apostados, uma pessoa poderia lucrar 400 dólares em caso de vitória de Logan sobre Jake. Isso porque, de acordo com a abertura do mercado de apostas para o hipotético duelo, o mais velho dos irmãos Paul aparece como amplo azarão nas bolsas, com uma odd no valor de +400.