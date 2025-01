Sincerão! Dirigente abre o jogo sobre chance de Conor McGregor lutar no Bare Knuckle FC

No último sábado (25), Conor McGregor expressou, mais uma vez, seu desejo de atuar no Bare Knuckle FC, liga de boxe sem luvas da qual é um dos donos. O interesse do astro do UFC não é novidade. Mas qual a real possibilidade do irlandês subir no ringue do BKFC? Para David Feldman, presidente da entidade, as chances são pequenas.

Em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show', o dirigente foi sincero e tratou de diminuir a expectativa sobre uma possível apresentação de Conor McGregor no ringue do Bare Knuckle FC. Apesar de admitir que o acontecimento, caso saísse do campo das especulações, elevaria o patamar da empresa no ramo dos eventos esportivos, Feldman entende que, por conta da necessidade de uma liberação por parte do UFC, com quem o irlandês possui contrato vigente, esta possibilidade é remota.

"Sempre que você tem momentos desse tipo (encarada McGregor vs Stephens) é ótimo. Mas eu não posso (fazer essa luta) obviamente, a não ser que o UFC quisesse fazer algo conosco, e eles não precisam da gente para nada. Mas talvez eles fariam, certo? Fora isso, isso não acontece. Eu acho que nós estamos crescendo em um ritmo muito bom agora - não que eles (UFC) estejam preocupados conosco, eles não estão. Mas se algo assim acontecer, isso nos faz subir mais cinco ou dez degraus, e eu não acho que eles queiram nos ajudar a crescer", declarou Feldman.