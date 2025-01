Carlos Prates revela sonho de protagonizar main event do UFC no Brasil e define alvos

"Como o UFC até agora não me mandou nada, não me falou nada, eu suspeito que os caras vão me deixar para lutar aqui no Brasil. Acho que deve rolar aqui no Brasil. Às vezes eu acho que é meio que sonhar demais (main event no Brasil). Já fiz um main event na minha última luta, e no Brasil tem outros grandes nomes. Não sei se estou à altura de fazer main event no Brasil, mas se rolar a oportunidade acho que dois nomes f*** seriam Geoff Neal e, se fosse sonhar alto por causa da distância no ranking, o Ian Garry. São dois caras que acho que aceitariam fazer um main event em um Fight Night", afirmou Prates.

Em franca ascensão

Mesmo tendo estreado no Ultimate há menos de um ano, em fevereiro de 2024, Carlos Prates já ocupa posição de destaque no ranking dos meio-médios, no qual aparece na 13ª colocação no momento. O status em alta do brasileiro dentro da companhia, que inclui a chance de liderar o card do UFC Vegas 100, em novembro, se justifica pelo seu ótimo começo de trajetória na liga, com quatro vitórias por nocaute consecutivas e, consequentemente, a franca ascensão na categoria.