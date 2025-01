Ex-UFC, medalhista olímpico aplica nocaute fulminante em brasileiro no Karate Combat; veja

Registro de Despaigne nos esportes de combate

Robelis Despaigne, de 36 anos, disputou as Olimpíadas de Londres (ING), em 2012, e conquistou a medalha de bronze no taekwondo. No MMA desde 2022, o cubano disputou sete lutas e venceu cinco, sendo todas no primeiro round, e perdeu duas vezes. Após ser cortado do UFC, 'The Big Boy' assinou um contrato com o Karate Combat e venceu os dois duelos que realizou por nocaute e em segundos.

ROBELIS DOES IT AGAIN ?

Is there really no fighter than can last more than 10 seconds in the pit with this guy? How are we ever going to find anyone that want to fight him!!

