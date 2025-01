Lenda do jiu-jitsu, Marcelo Garcia finaliza rival em retorno à ativa após vencer o câncer

Próximo alvo definido

E, ao que tudo indica, o brasileiro não pretende se ausentar das competições por um longo período novamente. Aparentemente motivado, Marcelinho Garcia deixou claro que ainda possui muitas lutas previstas em seu contrato com o ONE Championship e que, no que depender dele, voltará o mais breve possível. Além disso, o faixa-preta de jiu-jitsu já tem um novo alvo definido: o japonês Shinya Aoki - adversário sobre o qual já possui uma vitória no grappling, em 2005, quando se encontraram no tatame do ADCC.

"Eu tenho muitas lutas pela frente no meu contrato. Não esperei 13 anos, quase 14 anos, para fazer isso e depois esperar mais. Então, eu quero fazer isso (voltar a lutar) o mais rápido possível. Tem um combate que deveria ter acontecido antes desse. Shinya Aoki deveria ter sido meu primeiro (rival no retorno), então eu ainda estou esperando por ele", desafiou Garcia.

Nascido em Minas Gerais e radicado nos Estados Unidos há alguns anos, Marcelo Garcia, de 43 anos, é uma verdadeira lenda da arte suave. Além dos múltiplos títulos no jiu-jitsu de quimono, incluindo cinco mundiais, o lutador também acumula conquistas em campeonatos de grappling No Gi (sem quimono), como o tetracampeonato no renomado evento ADCC. O lutador é membro do Hall da Fama da IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) e do ADCC.