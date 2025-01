Elenco estelar! GFL anuncia a contratação de Tony Ferguson

Nova organização de MMA, a GFL está dando o que falar ao apostar em lutadores renomados, veteranos e com passagens por grandes eventos, como o UFC. Agora, a bola da vez foi Tony Ferguson. Nesta sexta-feira (24), a 'Global Fight League' anunciou a contratação de 'El Cucuy', de 40 anos e que estava no Ultimate desde 2011, através de suas redes sociais.

Ao mesmo tempo em que a saída de 'El Cucuy' do UFC e sua chegada ao plantel da GFL choca a comunidade do MMA, essa transferência também não chega a surpreender os fãs e profissionais do esporte. Vale pontuar que, recentemente, Dana White declarou que adoraria ver Ferguson se aposentar, muito por conta de sua sequência de oito derrotas, recorde negativo na história da empresa, e idade avançada para lutar. Como o atleta negou ter qualquer intenção de parar de competir, agora pode tentar dar a volta por cima na nova casa.

Apesar da má fase na carreira, Tony marcou época no MMA. Em seu auge no UFC, 'El Cucuy' chegou a emplacar 12 vitórias seguidas, conquistou o cinturão interino do peso-leve (70 kg) e foi classificado por parte da comunidade do MMA como a principal ameaça ao reinado de Khabib Nurmagomedov na categoria.