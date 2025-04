Emocionada, Virna Jandiroba dedica vitória ao treinador que perdeu o pai no dia do UFC 314

No último sábado (12), Virna Jandiroba teve uma atuação impecável contra Yan Xiaonan, em duelo que reforçou o card preliminar do UFC 314. Mas antes mesmo de entrar no octógono montado em Miami (EUA), a brasileira precisou administrar uma situação bastante delicada. No dia do evento numerado, no turno da manhã, Renato Velame recebeu a notícia de que seu pai havia falecido. Mesmo de luto, o treinador da peso-palha (52 kg) baiana se manteve em suas funções, auxiliando sua atleta no corner. Emocionada com o gesto de seu mentor, 'Carcará', como é conhecida, lhe dedicou sua mais recente vitória.

Sem conter a emoção em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Virna foi às lágrimas ao relembrar a atitude de seu treinador. E mesmo em um momento turbulento de sua vida pessoal, Renato Velame se mostrou preciso nas instruções nos intervalos dos rounds, ajudando Jandiroba a manter seu domínio no solo e derrotar Xiaonan na decisão unânime dos juízes.

"Ai, queria (falar no octógono). Eu... (choro). Queria agradecer à minha equipe e quero dedicar a minha vitória ao meu professor Renato Velame. O pai dele faleceu hoje pela manhã e ele está aqui. Guardou a dor dele no peito para estar me orientando, para estar comigo. Então quero oferecer a minha vitória a ele e a toda minha equipe. É isso (choro)", revelou Jandiroba, visivelmente emocionada (veja abaixo ou clique aqui).