Virna Jandiroba faz apelo por disputa de cinturão após vitória no UFC 314: "Agora é inegável"

Após vencer Yan Xiaonan por decisão unânime no UFC 314, realizado neste sábado (12), a lutadora brasileira Virna Jandiroba declarou que está pronta para disputar o cinturão da categoria peso-palha (52 kg). A vitória marcou o quinto triunfo consecutivo da atleta baiana no octógono e consolidou seu nome entre as principais candidatas ao título.

A luta ocorreu no Kaseya Center, em Miami (EUA), durante o card preliminar do evento. Jandiroba dominou Xiaonan, número 1 do ranking, ao longo dos três rounds e saiu com vitória clara nas papeletas dos juízes. Foi o segundo triunfo seguido da brasileira sobre uma ex-desafiante ao título, o que fortaleceu ainda mais sua reivindicação por uma chance contra a atual campeã Zhang Weili.

"Venci cinco adversárias de altíssimo nível, uma após a outra. Se for contra Zhang Weili, ótimo. Eu vou onde for preciso para lutar com ela. Mas se for contra outra, tudo bem - o importante é que a próxima luta seja por um cinturão. Agora é inegável", disse Jandiroba, em coletiva de imprensa após o combate.