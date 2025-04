Bryce Mitchell se rende a Jean Silva após derrota: "Me botou para dormir"

Após se envolver em uma rivalidade construída em meio à polêmicas e diversas provocações, Bryce Mitchell prometeu aplicar uma surra em Jean Silva no UFC 314, garantindo que a rixa era algo pessoal. Os planos do americano, porém, não se concretizaram. Muito pelo contrário, visto que 'Lord' roubou a cena com um show dentro do octógono e uma finalização de cinema. Após ser dominado pelo desafeto brasileiro, 'Thug Nasty', como é conhecido, se rendeu ao talento do atleta da 'Fighting Nerds'.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o wrestler americano quebrou o silêncio e analisou seu revés do último sábado (12), em Miami (EUA). Com uma espécie de 'choque de realidade', Mitchell prometeu buscar evolução como lutador para a próxima rodada. Isso porque, em seu entendimento, 100% de seu ímpeto e esforços não foram suficientes para lidar com o poderio de Jean Silva dentro do octógono.

"Quero agradecer a todos pelo apoio e avisar que estou bem. Obrigado a Deus, que me protegeu. Não perdi nenhum dente, não quebrei nenhum osso. Então me sinto bem com isso. Eu lutei o máximo que pude. Não poderia ter lutado mais duro que isso, mas poderia lutar de forma mais inteligente. Farei alguns ajustes, ele (Jean) me colocou para dormir. Não tinha mais nada para dar (na luta). Estou feliz pois sei que tentei meu melhor, mas tenho que melhorar. Essa é a lição aprendida aqui. Realmente achei que Deus tinha me escolhido para vencer essa luta, mas não foi o caso", destacou Bryce.