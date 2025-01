Caçador de faixas-pretas? Makhachev questiona jiu-jitsu de rivais após finalizar Moicano

No último sábado (18), na Califórnia (EUA), Islam Makhachev defendeu o cinturão do peso-leve (70 kg) do Ultimate pela quarta vez e, de quebra, ampliou uma estatística imponente. Na luta principal do UFC 311, o russo venceu Renato 'Moicano' no primeiro round e, assim, emplacou a quinta finalização em cima de um faixa-preta de jiu-jitsu. Ciente do seu feito, o campeão alfinetou atletas que dizem ser especialistas na arte suave.

Vale destacar que, ao longo dos anos, Makhachev finalizou Charles 'Do Bronx', Dustin Poirier, 'Moicano', Thiago Moisés e Kajan Johnson sem qualquer dificuldade. Sendo assim, o campeão dos leves do UFC, em entrevista à 'ESPN' americana logo após a luta, mesmo rindo, questionou o nível de jiu-jitsu dos lutadores de elite que encarou e que ainda pode enfrentar.

Inclusive, Islam, por ser dominante no grappling, faz essa crítica constantemente. No passado, o russo, em entrevista para o seu amigo Daniel Cormier, estranhou o fato de Poirier ser um faixa-preta de jiu-jitsu e perguntou quem lhe elevou a tal nível. Não satisfeito, o campeão do UFC ressaltou que especialistas na arte suave, ao serem finalizados, fazem a modalidade ter uma imagem real.