Alex Poatan abre como azarão nas apostas para disputa contra Ankalaev no UFC 313

Campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate e vencedor do prêmio de 'Lutador do Ano' na temporada 2024, Alex Pereira se transformou em um dos lutadores mais temidos e respeitados do MMA na atualidade. Mesmo assim, o brasileiro não parece contar com a confiança das bolsas de apostas para o seu próximo compromisso. Escalado para defender seu cinturão até 93 kg contra Magomed Ankalaev no 'main event' do UFC 313, em março, 'Poatan' surge como azarão para a disputa contra o russo.

De acordo com o site especializado 'BetOnline.ag', Alex Poatan despontou com a 'odd' (probabilidade) +170 na abertura do mercado de apostas para a disputa contra Ankalaev. O desafiante russo, por sua vez, surge como favorito para o confronto, com a odd -200. Vale lembrar que, meses antes do duelo ser anunciado oficialmente, as casas de apostas já apontavam o campeão como zebra em uma avaliação prévia do embate entre os rivais.

Sendo assim, diante das 'odds' iniciais, o fã de MMA que desembolsar 100 dólares em uma aposta no triunfo de Poatan, terá um lucro de 170 dólares se acertar o resultado da luta principal do UFC 313. Por outro lado, quem apostar em uma vitória de Ankalaev sobre o brasileiro, terá que investir 200 dólares para ter um retorno de 100 dólares em caso de acerto no palpite.