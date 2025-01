Makhachev comemora após Dana White elegê-lo como melhor lutador peso-por-peso do UFC

Islam Makhachev confirmou o favoritismo de forma sublime na luta principal do UFC 311. No último sábado (18), na Califórnia (EUA), o russo finalizou Renato 'Moicano' no primeiro round e, assim, defendeu o cinturão do peso-leve (70 kg) pela quarta vez. Após a luta, Dana White se rendeu ao campeão da categoria e o enalteceu. Ao tomar conhecimento das palavras do presidente da liga, o atleta escancarou sua felicidade.

Durante muito tempo, Dana afirmou que Jon Jones deveria ser o primeiro colocado no ranking peso-por-peso do UFC e entrou em guerra com uma parte da comunidade do MMA, que defendeu Makhachev como dono da posição. Vale pontuar que o russo se encontra na liderança da concorrida tabela de classificação. Agora, o cartola voltou atrás e reconheceu o atleta como merecedor de tal status.

Em registro divulgado pelo 'FULL SEND MMA' no 'Instagram', Islam, visivelmente orgulhoso, comemorou o novo triunfo e a aprovação de Dana. De acordo com o campeão dos leves, a 'conversão' do presidente do UFC validou seu status de melhor lutador de MMA da atualidade, algo pelo qual sempre buscou ser reconhecido. Logo, o atleta frisou que, agora, seus haters terão trabalho para achar motivos para criticá-lo.