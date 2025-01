Makhachev finaliza Moicano na luta principal do UFC 311 e supera recorde de Khabib

Depois de ver o destino sorrir para ele através de uma reviravolta durante a pesagem oficial do UFC 311, Renato Carneiro ganhou uma oportunidade de ouro de fazer história no octógono mais famoso do mundo. Entretanto, na luta principal do evento, diante de Islam Makhachev, o brasileiro não conseguiu transformar seu sonho em realidade. Diante do campeão peso-leve (70 kg) e número um peso-por-peso da organização, Moicano acabou finalizado ainda no primeiro round.

Makhachev, por sua vez, ampliou ainda mais seu legado nos esportes de combate. Com a presença de Khabib Nurmagomedov em seu corner, o russo superou justamente um recorde que pertencia ao seu mentor no MMA. Com o triunfo sobre Moicano, o wrestler se tornou o campeão peso-leve com o maior número de defesas de cinturão bem-sucedidas na categoria, com quatro ao todo.

"Sempre estou procurando finalização. Se o meu adversário der uma abertura, eu encerro a luta. Para mim não importa. Quem bate o peso, pode entrar no octógono e ficar na minha frente. Gosto desse cinturão. Se alguém quer ele, pode entrar no octógono", declarou Islam, logo após derrotar Renato, que lamentou o revés momentos depois.