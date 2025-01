Lesionado, Arman Tsarukyan lamenta saída do UFC 311: "Decisão mais difícil da carreira"

Na última sexta-feira (17), durante a pesagem oficial do UFC 311, os fãs de MMA foram pegos de surpresa com uma reviravolta inesperada. Desafiante ao cinturão dos pesos-leves (70 kg) e escalado para protagonizar a luta principal contra Islam Makhachev, Arman Tsarukyan precisou ser retirado do combate após sofrer uma lesão nas costas às vésperas do show com sede em Los Angeles (EUA). Número 1 do ranking da categoria, o armênio lamentou o ocorrido em um momento chave de sua carreira.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Tsarukyan confirmou que realmente sofreu uma contusão na região das costas que o impossibilitou de competir. Mesmo lesionado, o peso-leve admitiu que informar o que havia acontecido ao Ultimate e, assim, formalizar sua saída do 'main event' do UFC 311, foi a decisão mais árdua de toda sua trajetória como lutador profissional de MMA.

"UFC e fãs do UFC. Lamento informar a todos que a notícia de que tive que desistir do UFC 311 com uma lesão nas costas é verdade. Esta foi a decisão mais difícil que já tive que tomar na minha carreira de lutador. Gostaria de agradecer ao UFC pela compreensão e estou ansioso para disputar meu primeiro título do UFC no futuro. Obrigado a todos pelo apoio", declarou Arman.