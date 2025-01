Charles Do Bronx descarta ser reserva imediato de Makhachev ou Tsarukyan no UFC 311

Charles Oliveira tem um objetivo claro em mente: ser campeão do peso-leve (70 kg) do Ultimate novamente. No entanto, o brasileiro não está disposto a fazer tudo para voltar ao topo da categoria. Tanto que 'Do Bronx' descartou qualquer possibilidade de ser o reserva imediato da revanche entre Islam Makhachev, dono do título da divisão, e Arman Tsarukyan, luta principal do UFC 311, que acontece neste sábado (18), na Califórnia (EUA).

Geralmente, o UFC define um profissional como substituto dos atletas originais em lutas de grande porte, caso algum imprevisto ocorra com um deles. Portanto, parte da comunidade do MMA especulou que Charles, segundo colocado no ranking dos leves da companhia e tendo história com o campeão Makhachev e com Tsarukyan, poderia assumir tal posto, visto que confirmou sua presença no evento.

Contudo, o brasileiro deixou claro que estará presente na arena 'Intuit Dome' como um fã de esportes de combate. Sincero, 'Do Bronx' frisou que, para encarar os atletas de igual para igual, precisaria ter um camp completo e não enfrentá-los em cima da hora. Vale lembrar que o ex-campeão da categoria perdeu para Islam e Arman, em 2022 e 2024, respectivamente.