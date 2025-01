Sonnen critica Mackenzie Dern por falta de iniciativa no microfone após vitória no UFC

Protagonista da luta principal do UFC Vegas 101, no último sábado (11), Mackenzie Dern fez barba, cabelo e bigode no show. Além de vencer a também brasileira Amanda Ribas por finalização, vingando uma derrota sofrida para a compatriota em 2019, a faixa-preta de jiu-jitsu conquistou um dos bônus de performance do evento e defendeu sua posição no ranking peso-palha (52 kg) da organização. Mas, apesar do destaque, houve quem ficasse insatisfeito com a atuação da atleta, como foi o caso do ex-lutador Chael Sonnen.

Atualmente trabalhando como comentarista, o veterano se incomodou com a falta de iniciativa da lutadora brasileira fora do cage. Isso porque, na visão de Sonnen, que ficou famoso pela habilidade de se autopromover, Mackenzie deixou escapar a oportunidade de, com o microfone nas mãos após sua vitória no UFC Vegas 101, fazer alguma declaração bombástica que faria sua marca como atleta crescer ainda mais - um problema recorrente na carreira de Dern, segundo Chael.

"Eu não conseguiria olhar para a carreira da Mackenzie e fazer um elogio sobre qualquer coisa que ela tenha feito em termos de entretenimento. Eu não consigo dizer uma vez que ela teve o microfone em mãos e o transformou em uma bomba caseira. Nunca vi Mackenzie acertar. Todo mundo gosta dela, inclusive eu, todo mundo parece torcer para ela por razões que eu não consigo explicar, inclusive eu. Ela realmente parece se importar com esse esporte. Ela fala sobre suas dificuldades e coisas fora do ringue que te atraem muito, mas no que diz respeito a entender o que faz dinheiro, o que faz sentido, ela não sabe o que nenhuma dessas palavras significa. Nunca vi uma atleta de segunda geração tão desinformado sobre o esporte que está ao seu redor", ponderou Sonnen, no programa 'Good Guy/Bad Guy'.