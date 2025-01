Fim de uma era! Presidente da PFL confirma encerramento das atividades da marca Bellator

E os campeões do Bellator?

Recentemente, Donn Davis surpreendeu ao liberar Patrício Freire de seu contrato, tornando o agora ex-campeão do Bellator livre para negociar no mercado. Entretanto, a situação dos outros campeões como Usman Nurmagomedov e Corey Anderson permanece indeterminada. Ainda não se sabe se os títulos conquistados no Bellator serão válidos automaticamente também na PFL, ou se esse seleto grupo de atletas terá que se testar em possíveis superlutas diante dos campeões da PFL, a fim de definir os novos soberanos de cada categoria de peso.

Mudanças no formato de disputa

Para além de um plantel concentrado dentro de uma só marca em 2025, a PFL também terá outras novidades para esta temporada. O formato de torneio, com temporada regular, 'mata-mata' e um prêmio de 1 milhão de dólares ao vencedor não existirá mais. Em seu lugar, será promovido um 'Grand Prix' com oito atletas que, em confrontos eliminatórios de quartas de final, semifinal e final, competirão pelo cinturão e uma bonificação de 500 mil dólares. As categorias contempladas no novo modelo foram divulgadas por Donn Davis (veja abaixo ou clique aqui).

