Batalha à vista! Justin Gaethje aponta Dan Hooker como possível adversário no UFC

Em sua última apresentação no UFC, Justin Gaethje sucumbiu de forma impactante. Em abril, em Las Vegas (EUA), o atleta enfrentou Max Holloway e foi surpreendido, sofrendo um nocaute brutal no quinto e último round. Agora, o americano, recuperado do dano sofrido no octógono, tem em mente o adversário ideal para se reerguer no peso-leve (70 kg): Dan Hooker.

Em seu canal oficial no 'YouTube', Gaethje indicou o neozelandês como possível oponente e até mencionou a data ideal para ela ser realizada. E a escolha feita por 'The Highlight' faz sentido, visto que ele é o terceiro colocado no ranking da categoria e vem de derrota, enquanto Hooker é o número seis da tabela de classificação e vive grande fase na carreira ao emplacar três vitórias seguidas. Portanto, como 'The Hangman' também é um striker e dono de um estilo de luta empolgante, o americano se mostrou empolgado com a chance de enfrentá-lo.

"Não há nenhuma luta oficial assinada, mas eu disse ao UFC talvez dois ou três meses atrás que março era a data que eu estava procurando. Acho que será Hooker. Com o UFC, as coisas sempre podem mudar, mas é para isso que estou me preparando mentalmente e fisicamente, para essa luta no dia 8 de março. De volta ao trabalho. Estou me sentindo bem. Vindo de um nocaute, estou realmente animado para voltar a treinar. Quando você sofre uma derrota como aquela, sendo competitivo como somos, isso acende um fogo em você", declarou o atleta.