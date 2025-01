Só o jiu-jitsu salva! Lutador imobiliza suspeito de roubo em São Paulo

"Eu deixei meu carro na esquina e fui atravessar para acompanhar ela (a mãe), porque é uma idosa. Nisso, que eu estava na outra calçada, escutei o grito, 'Pega ladrão!'. Ele colocou a mão na cintura, fazendo menção que estava com uma arma, só que, como a roupa estava muito colada no corpo, vi que ele não tinha nada ali. Foi quando entrei no double leg e derrubei ele no chão. A gente treina muito na academia vários tipos de situações. Na hora, pensei em dar um cruzado, mas ele estava muito rápido. Eu podia errar e ele escapar. Preferi entrar no double leg e derrubar de uma vez", declarou o lutador.

Preocupado com retaliação

Apesar do suspeito de roubo ter recebido atendimento médico e estar preso, Lucas, agora, expressou preocupação com sua segurança e a de sua família por conta do episódio. De todo modo, o lutador se mostrou orgulhoso da decisão que tomou e informou que ganhou o apoio da esposa e do seu professor de artes marciais.