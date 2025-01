Patrício Pitbull desabafa e aumenta rumores sobre o fim do Bellator: "Descanse em paz"

Inatividade e possível ida para o UFC

Sem competir desde março de 2024, Patrício reclama publicamente com frequência do período de inatividade em sua carreira que, segundo o próprio, foi ainda mais acentuado após a fusão do Bellator com a PFL. Sem papas na língua, o brasileiro critica a gestão do fundador da Professional Fighter League, Donn Davis. Além disso, Pitbull vai além e faz campanha para ser liberado de seu atual contrato com a liga, a fim de seguir carreira em uma organização concorrente. Sua preferência também já foi exposta, com uma eventual migração para o UFC, soberana no mercado.

Confira abaixo o pronunciamento de Pitbull na íntegra:

"Descanse em paz, Bellator. É triste que tenha chegado ao fim e a organização tenha tido uma morte tão dolorosa. Sabotado pelos executivos da Viacom nos últimos anos e depois vendido a pessoas indiferentes que fizeram o possível para arruiná-lo. Como alguém que esteve com o Bellator desde o início, experimentei todos os altos e baixos da promoção. Desde Bjorn Rebney forçando meu irmão a lutar contra Ed Alvarez por 2,5 mil dólares e fazendo contratos que amarravam os lutadores para sempre com baixos salários, até a era Coker/Kogan, quando os lutadores eram tratados com respeito, os contratos eram justos e a produção tinha um grande avanço de qualidade, até também a Viacom enterrando-a em canais que ninguém assistia e forçando decisões que a administração não era a favor, e, por fim, morrendo nas mãos da PFL, mais uma vez rebaixando os lutadores e prometendo prendê-los para sempre, para 'exercer todos os direitos legais que possuem', para que os lutadores demorem o máximo possível para se tornarem agentes livres e não tenham a chance de assinar com a concorrência. A PFL manteve algumas das pessoas que fizeram o Bellator funcionar, mas zero de seus valores", desabafou o campeão brasileiro.

