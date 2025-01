Khabib compara função de treinador com época de lutador: "Não sabia que seria tão difícil"

Em outubro de 2020, em seu auge, logo após defender mais uma vez o cinturão dos pesos-leves (70 kg) do UFC, Khabib Nurmagomedov surpreendeu a todos ao anunciar sua aposentadoria. Desde então, o russo não voltou atrás em sua decisão, mas também não perdeu o contato com os esportes de combate. Em uma nova função, como treinador, o wrestler virou o novo líder do 'clã do Daguestão'. Mas se engana quem pensa que o sucesso e a carreira invicta como atleta profissional exime 'The Eagle' de sofrer como mentor dos novos talentos de seu país.

Com a responsabilidade de guiar inúmeros atletas até o topo do MMA, Khabib revelou ter mais dificuldade como treinador do que tinha como lutador. Em entrevista à 'ESPN' americana, o ex-campeão dos leves do UFC explicou que é difícil se ater apenas aos conselhos e ensinamentos passados para, no final das contas, não ter controle dos resultados que seus pupilos terão nos combates. E apesar de admitir o peso que seu atual posto representa, o russo destacou que pretende se manter na função para compartilhar o máximo de conhecimento possível com seus parceiros e alunos.

"Eu não sabia que (treinar) seria tão difícil, porque quando eu lutava era mais fácil para mim. Estava me preparando para ir ao cage, eu estava lutando e estava no controle de tudo que estava acontecendo. Essa vida, a vida de um treinador, é completamente diferente da vida de lutador. Eu posso somente falar, não posso fazer nada (lá dentro). Posso somente dar conselhos aos meus irmãos e ficar do lado de fora do cage. Isso não é o que me acostumei a fazer a vida inteira. E é por isso que me dá um pouco de dor de cabeça. Estou tentando compartilhar meu conhecimento com meus irmãos porque eu aprendi muito lutando, estive lá dentro. Agora, penso que tenho tanto a compartilhar que não posso estar longe desses caras, tenho que estar aqui por eles", comparou Khabib.