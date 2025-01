Ex-campeão, Cain Velasquez aposta em vitória de Jon Jones sobre Tom Aspinall no UFC

Favoritismo de Jones

Não é apenas Cain Velasquez que aposta em uma vitória de Jon Jones contra Tom Aspinall no UFC. Apesar do inglês representar uma nova ameaça à longa invencibilidade do americano - considerado por boa parte da comunidade como o GOAT (maior de todos os tempos) do MMA -, muitos fãs, analistas e figuras de relevância no meio apontam 'Bones' como o grande favorito para o confronto, como é o caso do brasileiro Alex 'Poatan' Pereira, campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC e também especulado como possível rival de Jon Jones.