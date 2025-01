Surdo desde o nascimento, ex-lutador do UFC ouve pela primeira vez em mais de 40 anos

Único algoz da carreira de Jon Jones

Além de ser o primeiro lutador surdo a competir no octógono do UFC, Hamill ainda ficou conhecido por outro feito, ainda mais notório. Afinal de contas, o americano é simplesmente o único atleta que possui uma vitória sobre o 'GOAT' do MMA Jon Jones. Em dezembro de 2009, quando se enfrentaram, 'Bones', na posição de ground and pound, aplicou cotoveladas de cima para baixo no rival que, apesar de atualmente permitidas, eram proibidas à época nas regras da modalidade. Sendo assim, o árbitro interrompeu o confronto e desqualificou o então prospecto em ascensão, dando o triunfo, consequentemente, para The Hammer.

Até hoje, mais de 15 anos depois, essa é a única 'marca' no cartel quase intacto de Jon Jones. Após a recente mudança das regras, que teriam evitado o revés caso estivessem vigentes em 2009, Hamill propôs que ele e o atual campeão peso-pesado do UFC resolvessem o histórico existente com outro combate. Obviamente a proposta não foi concretizada, já que Matt já se aposentou e não compete profissionalmente desde 2018.

