Poirier ajuda Renato Moicano na preparação para o UFC 311 e brinca: "Levando uma surra"

Enquanto boa parte das pessoas ao redor do mundo curtiu os feriados de Natal e Ano Novo, Renato Moicano passou as datas trabalhando como nunca. Afinal de contas, em pouco mais de duas semanas, o brasileiro volta a competir no octógono mais famoso do mundo, no card do UFC 311. E além de se dedicar fielmente aos treinos, o peso-leve (70 kg) tem contado com um auxílio de luxo em sua preparação para o combate contra Beneil Dariush: a presença e ajuda do parceiro de equipe Dustin Poirier.

Atleta da 'American Top Team' assim como Moicano, Poirier tem ajudado o brasileiro na reta final do camp. Como são da mesma categoria de peso, os dois conseguem afiar ainda mais as habilidades e simular situações semelhantes a encontradas em um confronto no Ultimate. E, ao que tudo indica, foi exatamente isso que ambos fizeram na primeira atividade de 2025. Em tom bem-humorado, Dustin elogiou o nível apresentado por Renato.

"Começando bem o Ano Novo levando uma surra do 'Money Man' Renato Moicano", escreveu 'Diamond', como é conhecido, em suas redes sociais, que contou com uma interação de Renato.