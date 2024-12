Sensação do UFC, Carlos Prates mira luta contra ex-campeão dos meio-médios: "Em breve"

Próxima luta

No momento, ainda não se sabe quem Carlos Prates irá enfrentar nos meio-médios do UFC. De qualquer forma, o brasileiro já expressou o interesse em medir forças com Geoff Neal, Jack Della Maddalena e agora Leon Edwards.

Registro de Prates no MMA

Contratado pelo UFC via Contender Series, em 2023, Carlos Prates, de 31 anos, é mais um representante da nova safra do Brasil no MMA e integra os meio-médios. Atualmente, o representante da equipe 'The Fighting Nerds' é o 13º colocado no ranking da categoria. No esporte desde 2012, o atleta possui um cartel composto por 21 vitórias, sendo 19 pela via rápida (16 por nocaute e três por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Li Jingliang e Neil Magny.