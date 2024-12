Derrotado, Khalil Rountree revela sentimento de felicidade durante luta contra Poatan

Em sua última luta, Khalil Rountree chocou a comunidade do MMA ao protagonizar uma verdadeira batalha contra Alex Pereira. Em outubro, em Utah (EUA), o americano deu tudo de si no octógono e assustou o renomado striker em alguns momentos do combate, porém, no final, acabou nocauteado no quarto round. Mas, apesar do duro revés, o atleta não esconde ter um carinho especial pelo duelo.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Fight Energy Films', Rountree revelou que, durante o embate contra o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, seu corpo e espírito foram tomados por um sentimento de felicidade. E o posicionamento do americano não surpreende. Vale pontuar que 'The War Horse' mostrou respeito por 'Poatan' tanto antes, quanto depois da luta.

Além disso, quando o confronto foi oficializado, parte da comunidade do MMA reclamou, já que Khalil era o oitavo colocado no ranking da divisão, e cravou que ele perderia rapidamente para o brasileiro. Contudo, o americano surpreendeu em ação e ganhou o respeito dos haters e elogios de 'Poatan'. Portanto, o atleta ressaltou que, apesar do revés, o saldo da batalha foi positivo, pois provou ser um lutador de elite.