Tyson Fury critica experimento com Inteligência Artificial no boxe: "F***-se os computadores"

"F***-se todos os computadores. Continuem com os humanos. Mais trabalhos para humanos, menos trabalhos para computadores. E f***-se os carros elétricos também, já que estamos nesse assunto", disparou Fury.

Usyk vs Fury

Depois de Oleksandr Usyk vencer o primeiro confronto, em maio deste ano, e unificar os principais títulos mundiais do peso-pesado no boxe, Tyson Fury buscava a redenção com a disputa de sábado. Porém, mais uma vez, o inglês - mesmo 25 kg mais pesado - não foi páreo para o pugilista ucraniano, que novamente saiu vitorioso e manteve os cinturões da IBO (Organização Internacional de Boxe), WBC (Conselho Mundial de Boxe), WBO (Organização Mundial de Boxe) e WBA (Associação Mundial de Boxe).

Here's The Ring's AI-powered judge's experimental scorecard from the Usyk2Fury fight ?? While it didn't influence the official result, it offers a unique and unbiased perspective on the fight ? pic.twitter.com/Xo8sbiIkRc

