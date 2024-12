UFC Tampa: Nocauteados, Vitor Petrino e Bruno Bulldog pegam dois meses de suspensão médica

Colby se livra de gancho longo

Na luta principal do UFC Tampa, Colby Covington viu a comissão médica interromper seu combate contra Joaquin Buckley por conta do estado do seu rosto. Com um corte profundo na altura do supercílio, o falastrão americano foi impedido de seguir no confronto e acabou perdendo por nocaute técnico. Mas apesar de ter saído quase irreconhecível do octógono, 'Chaos' recebeu uma suspensão de 45 dias, considerada branda, dado o contexto. Seu algoz, por sua vez, já está apto para voltar a competir, pois não recebeu nenhum tipo de impedimento.

Outras suspensões

Terceiro brasileiro em ação no evento, Felipe Lima foi o único a sair com o braço erguido. Com uma performance dominante sobre Miles Johns, 'Jungle Boy', como é conhecido, recebeu um gancho de 21 dias, assim como seu oponente americano, superado na decisão unânime dos juízes. Ao todo, cinco atletas do card receberam suspensões médicas por tempo indefinido e devem ficar de molho por um período considerável: Cub Swanson, Dustin Jacoby, Daniel Marcos, Tuco Tokkos e Davey Grant.

Confira a lista completa de suspensões médicas do UFC Tampa:

Joaquin Buckley: sem suspensão