Conor McGregor revela negociação para enfrentar Logan Paul em luta de boxe na Índia

Rivalidade antiga

Apesar de ter pego os fãs de surpresa, o possível duelo entre McGregor e Logan possui um embasamento mínimo. Em outubro de 2023, o influencer enfrentou Dillon Danis, então amigo de Conor em um duelo de boxe. Para provocar o irmão mais velho de Jake Paul, 'Notorious' apostou suas fichas em um triunfo de 'El Jefe'. O posicionamento foi o suficiente para iniciar uma verdadeira troca de farpas virtual por ambas as partes.

Dentro do ringue, Logan desbancou Dillon, que acabou desqualificado da disputa ao tentar aplicar uma queda no rival - golpe proibido no boxe. Após provar que Conor tinha uma previsão errada para o desfecho do combate, o influencer voltou a alfinetar o atleta do UFC e o desafiou diretamente para um embate, também nos ringues. Cerca de um ano depois do episódio, o desejo de Paul pode estar perto de ser atendido, com o avanço nas negociações.

The rumors of a bout with topurio are false. I am in preliminary agreements with the Ambani family to face Logan Paul in a boxing exhibition in India.

I have agreed.

I will then seek my return to the Octagon.

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 17, 2024