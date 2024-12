Lutador invicto desafia Aldo e manda recado ao top-15 dos galos: "Sou a nova estrela"

Daniel Marcos deu continuidade ao seu bom momento na carreira no UFC Tampa. No evento realizado no último sábado (14), o peruano superou Adrian Yanez por decisão dividida, emplacando assim a quarta vitória na companhia. No auge da confiança, o atleta já projetou seu próximo passo na empresa e mostrou ter um alvo de renome em mente.

Na coletiva de imprensa pós-show, Daniel desafiou José Aldo para uma possível luta. Invicto no MMA, o peruano busca crescimento no peso-galo (61 kg) e deixar para trás o status de promessa do peso-galo (61 kg) para se transformar em realidade na divisão. Justamente por isso, o atleta mirou o ex-campeão do peso-pena (66 kg) e integrante do Hall da Fama da companhia, pois, em caso de vitória, mudaria de patamar na carreira. Convicto de suas habilidades, 'Soncora' ressaltou ser apenas uma questão de tempo para integrar o top-15 da categoria.

"Quero aprender mais, enfrentar os melhores do mundo. Acho que José Aldo seria uma luta dura. Agora é a minha hora. Espero ter uma grande oportunidade para entrar no top-15 da categoria e essa é uma mensagem para todos que estão no top-15: chegou um peruano para lutar, sou a nova geração, a nova estrela em ascensão", declarou o lutador.