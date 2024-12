Plinio Cruz divide prêmio de Treinador do Ano com Glover Teixeira: "Sabe o valor dele"

Na última quinta-feira (5), em Las Vegas (EUA), foi realizada a 16ª edição do 'World MMA Awards', conhecido popularmente como o 'Oscar do MMA'. Durante a cerimônia, Plinio Cruz foi eleito o 'Treinador do Ano' pelo trabalho desempenhado ao lado de Alex Poatan - que também foi coroado no evento com o posto de 'Lutador do Ano'. Ciente de sua importância na carreira do striker brasileiro, o profissional dividiu os louros da premiação com outra figura importante para o campeão meio-pesado (93 kg) do UFC: Glover Teixeira.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Plinio exaltou a importância de Glover na evolução de Poatan como artista marcial. Sobretudo por suas credenciais na luta agarrada, o também ex-lutador do UFC ajudou consideravelmente Alex Pereira a evoluir no setor que não era seu ponto forte.

"Não esperava (vencer). Fui nomeado. Gostaria que fosse eu e Glover, que nem foi na 'ESPN'. Mas escolheram um (de nós). Mas isso é um trabalho em equipe, a família sou eu, Poatan, Glover, nosso time. 'Glovão' está sempre aí com a gente nas trincheiras, está ajudando muito o Poatan com o grappling dele, desde o começo. Então teria que estar lá (Oscar do MMA). Mas (esse prêmio) vale para nós dois, porque ele sabe o valor dele", destacou Plinio.