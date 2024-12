O'Malley deixa rivalidade de lado e elogia o campeão Pantoja por vitória no UFC 310

No último sábado (7), em Las Vegas (EUA), Alexandre Pantoja impressionou em ação no octógono. Na luta principal do UFC 310, o brasileiro finalizou o estreante Kai Asakura no segundo round, defendendo assim o cinturão do peso-mosca (57 kg) pela terceira vez. Fã de esportes de combate, Sean O'Malley assistiu o triunfo do veterano e, impressionado, até deixou a rivalidade com o mesmo de lado.

Em seu canal oficial no 'YouTube', o ex-campeão do peso-galo (61 kg) mostrou fairplay e fez questão de elogiar Pantoja. E a reação de O'Malley não foi exagerada, já que o brasileiro se mostrou tão dominante no octógono, que levou um dos bônus de 'Performance da Noite' para a casa. A curiosidade é que, anteriormente, os atletas trocaram provocações de forma constante e pública.