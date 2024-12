Makhachev mostra respeito por Do Bronx e abre as portas para possível revanche no UFC

Soberano do peso-leve (70 kg) do UFC, Islam Makhachev vai colocar o cinturão em jogo pela quarta vez contra Arman Tsarukyan, em janeiro, na Califórnia (EUA). Por ser dominante na categoria, o russo começou a dar revanches para os demais integrantes dela. Tanto que, o campeão da divisão, depois de encarar novamente o armênio, já projeta um hipotético reencontro com Charles Oliveira.

Em entrevista exclusiva à Ag. Fight, Makhachev fez questão de expressar seu respeito pelo brasileiro e abriu as portas para uma possível revanche contra o mesmo, caso vença Tsarukyan novamente. De acordo com o russo, Charles fez por merecer sua posição de destaque no UFC por ser um lutador de alto nível e empolgante em ação.

O veterano é ex-campeão da categoria, é o lutador com o maior número de vitórias pela via rápida, por finalização e de bônus na história da liga. Portanto, Makhachev, ciente de que o brasileiro venceu Michael Chandler novamente, agora de forma dominante, em sua recente luta e seguiu firme como número dois do ranking do peso-leve do UFC, não só o elogiou, como também o mencionou como um futuro oponente.