Premeditado? Merab alega que pivô de confusão no UFC 310 é amigo de Umar Nurmagomedov

Durante o UFC 310, no último sábado (7), Merab Dvalishvili se envolveu em uma confusão com um fã. E, de acordo com o próprio, o desentendimento não teria sido algo ocasional, e sim uma ação supostamente premeditada. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o campeão peso-galo (61 kg) do Ultimate alegou que o torcedor envolvido no imbróglio seria amigo pessoal e parceiro de treinos de Umar Nurmagomedov, seu próximo adversário na principal liga de MMA do mundo.

O desentendimento ocorreu quando Merab, na condição de corner de Aljamain Sterling, que acabara de perder para Movsar Evloev, deixava a 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA). No vídeo divulgado pelo georgiano, é possível ver o fã em questão segurando seu braço. Além disso, o campeão alega ter sido provocado pelo indivíduo. Para concluir sua teoria, Dvalishvili divulgou uma série de fotos do suposto torcedor ao lado de Umar e membros do 'clã Nurmagomedov', em diferentes ocasiões.