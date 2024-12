Virna Jandiroba fica sem rival após anúncio de Tatiana Suarez vs Zhang Weili no UFC 312

Terceira colocada no ranking peso-palha (52 kg) do Ultimate, a brasileira Virna Jandiroba deve ter que esperar mais um pouco por uma chance de garantir seu primeiro 'title shot' na organização. Isso porque a americana Tatiana Suarez, que originalmente estava escalada para encarar a baiana no UFC 310, no último sábado (7), foi confirmada como próxima desafiante ao cinturão até 52 kg da liga, atualmente sob posse da chinesa Zhang Weili, na edição de número 312, na Austrália, no dia 9 de fevereiro.

Tatiana Suarez precisou se retirar do seu duelo contra Virna Jandiroba no UFC 310 por conta de problemas de saúde. Coincidentemente, no mesmo dia que entraria em ação para medir forças com a brasileira, a wrestler norte-americana viu a entidade presidida por Dana White anunciar sua disputa de título contra Zhang Weili, durante a transmissão oficial do evento de sábado.

E agora?

O confronto contra Suarez, primeira colocada no ranking, provavelmente carimbaria o passaporte da brasileira para sua primeira luta de título no UFC em caso de vitória. Agora, sem adversária e com a próxima disputa de cinturão da categoria definida, resta saber quais os planos da lutadora baiana e da organização para o seu futuro.