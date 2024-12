Ultimate marca revanche entre Dricus du Plessis e Sean Strickland para o UFC Austrália

Por sua vez, Du Plessis confirmou seu status de campeão com uma imponente vitória sobre o ex-detentor do cinturão Israel Adesanya, no último mês de agosto. Na ocasião, 'DDP' finalizou o nigeriano e fez sua primeira defesa de título na categoria.

Sem furada de fila

A confirmação da revanche entre Du Plessis e Strickland pelo título dos médios coloca um ponto final, ao menos por enquanto, nas pretensões de Khamzat Chimaev de 'furar a fila' e disputar o cinturão da categoria. O russo, terceiro colocado no ranking, era visto como uma ameaça ao posto de próximo desafiante do americano, especialmente após finalizar o ex-campeão Robert Whittaker em outubro, no UFC 308.

We're taking TWO title fights down under ??@DricusDuPlessis vs @SStricklandMMA 2

Zhang WeilI vs @TatianaUFC #UFC312 | ?? Tickets on sale next week! pic.twitter.com/OotLiAGBCq

- UFC (@ufc) December 8, 2024