Renato Canuto e Mikey Musumeci lamentam vitórias sem finalização no UFC Invitational 9

Aspecto financeiro

No 'co-main event' da noite, a grande estrela era Canuto. Protagonista da oitava edição, o brasileiro mediu forças contra Jason Nolf. E, diante do americano, ao contrário de sua última apresentação, Renato não conseguiu chegar no triunfo pela via rápida, vencendo na decisão dos juízes (veja abaixo). De olho em cheques maiores, o 'showman' do jiu-jitsu revelou que os competidores do UFC Invitational ganham bolsas extras caso consigam finalizar seus combates.

"A finalização ficou no 'quase' (risos). Felizmente estou com esse contrato com o UFC e os caras falaram: 'Tem que finalizar. Se finalizar, é muita grana'. Se não finalizar, é grana. Mas não é tanta grana (risos). Então tenho que melhorar um pouco esse 'approach', a maneira de chegar nas finalizações, porque não é legal sair sem ganhar essa grana (extra). Mas ganhei 'Luta da Noite', então acho que deu uma compensada boa. Eles me deram bônus de luta da noite", destacou Canuto.

Palco para grandes estrelas

Cada vez mais, o UFC Invitational tem se firmado como um dos grandes eventos de grappling da atualidade. Com a plataforma estabelecida do Ultimate, o show tem atraído as principais estrelas da modalidade. Além de Mikey e Canuto, o tatame montado no 'Apex' já recebeu nomes como Gordon Ryan, Victor Hugo, Nicholas Meregali, Felipe Preguiça, Kaynan Duarte e Nick Rodriguez. Além disso, representantes do MMA como Glover Teixeira e Renato 'Moicano' também já se aventuraram.