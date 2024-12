Jamahal Hill explica discussão acalorada com Alex Poatan no UFC PI

Na última quinta-feira (5), em Las Vegas (EUA), Jamahal Hill protagonizou uma polêmica na comunidade do MMA. Ao encontrar Alex Pereira no Instituto de Performance do UFC, o americano o abordou de forma nada sutil, iniciando assim uma discussão acalorada. Como o desentendimento com o campeão dos meio-pesados (93 kg) viralizou, 'Sweet Dreams' deu sua versão sobre o que de fato aconteceu.

Na ocasião, o brasileiro até esticou a mão para cumprimentar Hill. Contudo, ao perceber a hostilidade do americano, 'Poatan' 'virou a chave' e o chamou para resolver as diferenças no octógono do ginásio. Em seguida, Jamahal recusou a proposta do rival. A confusão só foi encerrada, quando Plínio Cruz, treinador de Alex, e Pablo Sucupira, líder da 'The Fighting Nerds', afastaram os lutadores.

Ao dar sua versão do ocorrido em seu canal no 'YouTube', Hill negou ter abordado o brasileiro de forma agressiva. É bem verdade que o americano admitiu que desafiou 'Poatan' para uma revanche frente a frente, mas garantiu que foi respeitoso e frisou que foi o desafeto que iniciou o 'trash talk' e buscou o conflito, tornando o encontro tenso ao lembrar de sua vitória em abril. Na ocasião, o striker nocauteou o rival no primeiro round.