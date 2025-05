Natália Silva reforça meta antes de duelo contra Grasso no UFC 315: "Vim ser campeã"

Análise da rival

Apesar de já projetar o futuro com uma eventual disputa de título, Natália só tem olhos para Grasso no momento. Atenta às credenciais da mexicana, a mineira destrinchou as principais virtudes da oponente em conjunto com sua equipe antes do UFC 315. Sem entregar qual será seu plano de jogo no sábado, Silva projetou um combate bastante movimentado para os fãs, visto que reúne duas atletas que não abrem mão da veia ofensiva.

"Minhas estratégias de luta gosto de deixar em 'off', porque são segredos. Mas sim, vejo a Alexa como uma ótima lutadora. Ela tem um diferencial que, aos meus olhos, ela tem muita vontade de vencer. Você vê ela buscando a luta o tempo todo, ela não amarra a luta, vai para cima mesmo. Tem um bom boxe, tem um jiu-jitsu muito bom também. Vejo ela como uma excelente lutadora, estudei o estilo de luta dela e vimos onde podemos trabalhar", projetou a brasileira.

Além de Natália Silva, o 'Esquadrão Brasileiro' estará representado por mais quatro lutadores no UFC 315. Também no card principal, José Aldo lidera o time contra o atleta da casa pipipi. Já na porção preliminar do show, Bruno 'Blindado' encara Marc-Andre Barriault, Daniel 'Willycat' enfrenta Jeongyeong Lee e Jéssica 'Bate-Estaca' mede forças contra Jasmine Jasudavicius.

