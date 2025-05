UFC 315: Luta de José Aldo muda de categoria após negociação de bastidores; entenda

Na manhã desta sexta-feira (9), algo bastante inusitado ocorreu durante a pesagem oficial do UFC 315. Durante a cerimônia realizada em Montreal (CAN), um dos combates de maior apelo do evento foi mudado de categoria de peso de última hora. Originalmente programado para ser disputado entre os pesos-galos (61 kg), a luta entre José Aldo e Aiemann Zahabi foi transferida para a divisão dos penas (66 kg) após uma negociação de bastidores entre as partes envolvidas no confronto.

Durante a transmissão da pesagem oficial no canal do UFC no Youtube, foi informado que Aldo e Zahabi estariam conversando com a alta cúpula do evento, mais precisamente com Sean Shelby, antes mesmo de passarem pela balança. Automaticamente a teoria de que um dos lutadores estaria com problemas no corte de peso surgiu. Enquanto os fãs e imprensa aguardavam algum tipo de acordo em um possível 'peso-casado', todos foram pegos de surpresa com o anúncio de que o duelo entre o brasileiro e o canadense havia sido oficialmente mudado de divisão de peso.

Após o desfecho, Aldo subiu ao palco bastante abatido (veja abaixo ou clique aqui) e cravou 64,8 kg na balança - uma marca bem acima do limite original dos galos, mas dentro do novo limite estabelecido para a divisão dos penas. Logo em seguida, seu adversário, Zahabi, despontou com um semblante bem mais confortável. Sem aparentar desgaste com o corte de peso, o atleta canadense despontou com 64,4 kg - 400 gramas mais leve que o 'Rei do Rio'.