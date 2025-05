Daniel Cormier acusa Alex Poatan de mentir e descarta versão de hacker

O ex-campeão do UFC e atual comentarista Daniel Cormier levantou dúvidas sobre a recente polêmica envolvendo Alex 'Poatan' e uma publicação de aposentadoria feita em sua conta no X (antigo Twitter). Para o veterano do octógono, o brasileiro não foi vítima de um hacker - como alegou posteriormente -, mas sim de um impulso motivado por frustração.

Na última quarta-feira (7), uma postagem no perfil do paulista sugeriu um desentendimento com a alta cúpula do UFC e, inclusive, a possibilidade de uma aposentadoria precoce - o que, compreensivelmente, fez com que o assunto se tornasse o mais discutido entre os fãs naquele momento. Horas depois, o próprio atleta afirmou que sua conta havia sido invadida e que a mensagem não havia sido escrita por ele.

"Pereira é um mentiroso. Ele não foi hackeado. Pode ter tuitado algo e, depois, alguém ligou dizendo: 'Ei, calma, vamos com calma'. Eu não acredito nessa história, irmão. É conveniente demais. Foi específico demais", declarou Cormier no programa Good Guy/Bad Guy, que apresenta ao lado de Chael Sonnen.