Daniel Willycat admite que temeu demissão após última luta cancelada no UFC

No começo de abril, Daniel Santos precisou se retirar do card do UFC Vegas 105, na véspera do confronto marcado contra Davey Grant, após sofrer com problemas de saúde decorrentes do processo de corte de peso. O episódio marcou o terceiro cancelamento de luta consecutivo do atleta da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' na organização - todos por motivos ligados a ele - e ampliou sua ausência dos octógonos, que já dura quase dois anos. Com este retrospecto, a continuidade de 'Willycat' no maior evento de MMA do mundo foi colocada em xeque, inclusive pelo próprio lutador brasileiro.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Daniel Willycat admitiu que chegou a temer uma possível demissão do Ultimate após sua última luta cancelada. Consciente, o lutador mineiro reconheceu que sua situação poderia ter sido resolvida de uma forma diferente pela organização presidida por Dana White, com um final muito mais triste para ele.

Porém, curiosamente, o fato de ter sido mantido no plantel de atletas da liga, mesmo depois de tantos problemas fora do octógono que resultaram em múltiplos cancelamentos de combates, aumentou a confiança do membro da 'Chute Boxe Diego Lima'. Isso porque, na visão de Willycat, a decisão do UFC mostra que a entidade ainda acredita no seu potencial como lutador.