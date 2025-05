Patricky Pitbull mede forças com Arman Tsarukyan em luta de grappling na Rússia

Ex-campeão peso-leve (70 kg) do Bellator, Patricky 'Pitbull' Freire vai duelar contra Arman Tsarukyan, primeiro colocado no ranking até 70 kg do UFC. O confronto, no entanto, não será disputado sob as regras do MMA, modalidade na qual ambos estão acostumados a competir, mas, sim, no grappling.

A luta de grappling entre Patricky Pitbull e Arman Tsarukyan, que será disputada em peso casado, está marcada para acontecer no dia 31 de maio, no 'ADXC 10', em Moscou, na Rússia. O anúncio do combate foi feito pela própria organização do evento, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Ativo fora do UFC

Apesar de ocupar a liderança do ranking dos leves no UFC, Tsarukyan parece ter perdido prestígio dentro da organização, principalmente depois de ter desistido de desafiar o campeão Islam Makhachev na véspera da disputa entre eles, que estava marcada para 18 de janeiro deste ano, após sofrer uma lesão. Desde então, o armênio vem sendo preterido pela entidade das negociações pela próxima luta de título na categoria e ainda aguarda pela definição do seu futuro.