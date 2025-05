Jéssica Bate-Estaca revela meta antes de se aposentar: "Fazer 40 lutas no UFC"

Foco no 52

Apesar de ainda se mostrar aberta a atuar também no peso-mosca, Bate-Estaca ressalta que seu foco segue na divisão dos palhas, onde já reinou no passado. Porém, assim como escassas opções de confrontos a fizeram aceitar o duelo deste sábado, o desgaste no corte de peso também pode ser um fator que determine o fim do ciclo da ex-campeã no peso-palha.

"A minha intenção, pelo menos agora, é fazer as lutas no 52, tentar me manter no 52. Se eu vir que está ficando muito difícil para baixar o peso, que eu estou me desgastando demais, estou ficando muito cansada, aí eu volto para o 57", concluiu.

Aos 33 anos de idade, Jéssica Bate-Estaca soma 26 vitórias - 18 delas pela via rápida - e 13 derrotas na carreira no MMA profissional. Pelo UFC, organização pela qual compete há mais de uma década, a veterana lutadora brasileira possui 17 triunfos e 11 reveses no octógono, com direito a uma conquista de cinturão na divisão até 52 kg, em 2019.

