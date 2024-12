Alexandre Pantoja bate o peso e confirma defesa de título contra japonês no UFC 310

Confira os resultados da pesagem oficial do UFC 310:

Alexandre Pantoja (56,4 kg) vs (56,4 kg) Kai Asakura

Shavkat Rakhmonov (77,5 kg) vs (77,5 kg) Ian Machado Garry

Ciryl Gane (111,3 kg) vs (115,4 kg) Alexander Volkov

Bryce Mitchell (66,2 kg) vs (65,5 kg) Kron Gracie

Nate Landwehr (66 kg) vs (66,2 kg) Choi Doo-ho

Dominick Reyes (93 kg) vs (94,1 kg) Anthony Smith*

Vicente Luque (77,3 kg) vs (77,5 kg) Themba Gorimbo

Movsar Evloev (66 kg) vs (66 kg) Aljamain Sterling

Randy Brown (77,5 kg) vs (79,3 kg) Bryan Battle**

Chris Weidman (88,2 kg) vs (87,5 kg) Eryk Anders***

Cody Durden (57,1 kg) vs (57,1 kg) Joshua Van

Michael Chiesa (77,3 kg) vs (77,1 kg) Max Griffin

Clay Guida (70,3 kg) vs (70,5 kg) Chase Hooper

Kennedy Nzechukwu (107,2 kg) vs (106,1 kg) Lukasz Brzeski

*Anthony Smith excedeu o limite de peso da divisão dos meio-pesados em 1,5 libras (cerca de 680 gramas).

**Bryan Battle excedeu o limite de peso da divisão dos meio-médios em 4 libras (cerca de 1,8 kg).

***luta em peso-casado (88,5 kg).