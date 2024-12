Mesmo em má fase, Vicente Luque reforça meta dentro do UFC: "Estou aqui para ser campeão"

"Ele vai lutar contra o cara mais condecorado que já lutou. Eu, por outro lado, vou pegar um cara sedento que quer vir e roubar meu lugar. Vou mostrar para ele que não é assim não. Calma aí, porque estou aqui para ser campeão. Claro que a galera pode olhar minhas últimas lutas e falar: 'Poxa, Vicente já não está mais tão bem'. Realmente, se vocês olharem para trás e verem só resultados, é isso que vão pensar. Mas tenho aprendido muito com isso e estou muito motivado para realmente mostrar que estou aqui para ser campeão. Não perdi esse foco. Do ponto de vista esportivo, essa é uma luta que vai me colocar mais à prova, vou poder mostrar em que nível estou", destacou Luque.

Histórico com o atual campeão

Número 14 do ranking até 77 kg, Vicente possui um trunfo que pode agilizar seu processo até um eventual e inédito 'title shot': seu histórico contra o atual campeão da categoria. Diante de Belal Muhammad, o brasileiro possui um retrospecto empatado em 1 a 1. No primeiro duelo entre os dois, em 2016, Luque nocauteou ainda no primeiro assalto. Já no segundo encontro, em 2022, 'Remember The Name' venceu na decisão dos juízes. De olho no cinturão, o competidor já faz campanha por uma trilogia.

"Nocauteei a primeira e a segunda perdi por decisão. Sem dúvidas (esse histórico pode me ajudar). A trilogia tem que acontecer. Posso falar que estou até na vantagem, já que nocauteei ele no primeiro round. Ele me ganhou (por pontos) em uma luta dura de cinco rounds. Então é uma luta que tem que acontecer. Não imaginava que ele seria campeão, mas acho que, de certa forma, eu subestimei ele. Também não esperava que ele me vencesse na segunda vez que a gente lutou, não esperava que ele vencesse o Durinho, o Edwards. Ele vem me surpreendendo, um cara que vem evoluindo muito, ajustando os erros que tinha. Não se tornou campeão à toa. Se ele se segurar lá, quero tirar o cinturão dele", projetou o brasileiro.

O duelo entre Vicente Luque e Themba Gorimbo reforça o card preliminar do UFC 310. Já na porção principal do show, outros dois brasileiros entram em ação: Kron Gracie e Alexandre Pantoja. O filho do lendário Rickson mede forças contra Bryce Mitchell, enquanto o campeão peso-mosca (57 kg) tenta defender seu cinturão contra o estreante japonês Kai Asakura.