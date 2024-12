E o Poatan? Gane classifica Aspinall como adversário mais perigoso para Jon Jones no UFC

Neste sábado (7), em Las Vegas (EUA), Ciryl Gane enfrenta Alexander Volkov pela segunda vez na carreira e tem como objetivo vencê-lo novamente para voltar a se aproximar da disputa pelo cinturão do peso-pesado do UFC. É bem verdade que, atualmente, a divisão vive um momento de incerteza. Tudo porque Jon Jones, campeão linear da categoria, não se mostra interessado em lidar com Tom Aspinall, dono do título interino, e prioriza enfrentar Alex Pereira, líder dos meio-pesados (93 kg). Ciente de tal cenário, o francês avaliou as possíveis lutas.

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play

Ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show', Gane classificou o britânico como um adversário mais perigoso do que 'Poatan' para 'Bones' em um eventual confronto. E a opinião de 'Bon Gamin' nem leva em conta o fator físico, visto que, atualmente o brasileiro integra uma categoria de peso inferior e é mais velho que Aspinall, e sim a qualidade dos atletas como artistas marciais.